Opheffen van coronamaatregelen speelt boostercampagne parten

In België zijn momenteel 9.101.883 mensen volledig gevaccineerd, of 79 procent van de bevolking. Van hen lieten 7.058.787 mensen of 61 procent ook al een boosterprik zetten. “De booster haalt inderdaad nog niet dezelfde percentages als de primovaccinatie. Wat ons zeker parten speelt, is het opheffen van de coronamaatregelen en dan vooral het stopzetten van het gebruik van het CST, nu we in code geel zijn beland”, zegt Ramaekers.

De boostercampagne krijgt daardoor minder bijval in zijn laatste fase. Toch blijft die booster cruciaal om onze basisimmuniteit voldoende sterk te maken, want de pandemie is nog niet voorbij. “Bij mensen die onvolledig gevaccineerd zijn, stijgt het risico op ernstige ziekte bij besmetting. Daarom blijven we propageren dat mensen absoluut gebaat zijn met het boostervaccin, ook al zitten we nu in code geel”, aldus Ramaekers.

Terwijl bij ons de eerste boostercampagne nog loopt, zijn enkele landen zoals Israël al bezig met het toedienen van een tweede boosterprik. In België komt er waarschijnlijk pas een volgende boostercampagne vanaf september, te binnen met de woonzorgcentra en de 75-plussers. Vervolgens wordt de tweede booster, gelijktijdig met de griepvaccinatie, aangeboden aan zorgverleners en ouderen, immuungedeprimeerden of mensen met onderliggende aandoeningen.