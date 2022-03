Gouverneur Tsjernihiv brengt ravage in beeld: “Hotel Oekraïne is niet meer”

De ravage in Oekraïne is niet meer te overzien. In het hele land richten Russische raketten vernielingen aan en daarbij worden woonwijken en burgers niet gespaard. De gouverneur van de provincie Tsjernihiv, Viacheslav Chaus, deelt elke ochtend op zijn Facebookpagina een video met de stand van zaken. Zaterdag bracht hij het stadscentrum in beeld.