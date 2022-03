Moskee waar 80 mensen schuilen gebombardeerd in Marioepol

Een moskee, waar 80 burgers zich schuilhouden, is gebombardeerd in de havenstad Marioepol, waar duizenden mensen al dagenlang vastzitten. Dat meldt het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken.

“De moskee (...) in Marioepol werd gebombardeerd door Russische indringers”, aldus het ministerie in een tweet. “Meer dan 80 volwassenen en kinderen zijn er ondergebracht, onder wie Turkse burgers.” Het ministerie meldde niet wanneer het bombardement plaatsvond.

Volgens de stichting achter de moskee is het gebedshuis niet geraakt. De Russen bombardeerden wel de omgeving. Zo viel op 700 meter afstand een bom.

De strategische havenstad wordt al dagen belegerd. De bewoners, die schuilen in kelders, zitten zonder water, gas, elektriciteit of communicatiemiddelen. Volgens Artsen zonder Grenzen (AZG) wordt er gevochten om voedsel.

Wat er in Marioepol gebeurt, is een ernstige humanitaire ramp, verklaarde de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba vrijdag nog. Volgens hem zijn er in 12 dagen tijd 1.582 burgerslachtoffers gevallen.