Lagere maximumsnelheid op autosnelweg en nieuwe autoloze zondagen: zo wil Groen onze olieconsumptie fors verminderen

Wat op de regeringstafel ligt, is momenteel niet genoeg voor de Vlaamse groenen. “Als we nu enkel de taksen op brandstof verlagen, maar verder niets structureels of fundamenteels doen, dan zitten we elke twee jaar in dezelfde crisis, en worden we als samenleving nooit onafhankelijker van onze fossiele brandstoffenverslaving”, vindt Almaci. “Daarom is er nood aan een aanbod aan alternatieven voor de auto. Alleen zo maken we van deze crisis ook een kans waarbij we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen op een sociale en duurzame manier verminderen.”

Federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) had vrijdag overleg met Energia, de vroegere Petroleumfederatie. Hij gaf mee dat er actief gezocht wordt naar een duurzame oplossing waarbij zowel buitensporige brandstofprijsstijgingen voor de consument kunnen vermeden worden als een situatie waarin de brandstofdistributeurs met verlies verkopen.

Maar Groen wil dus verder gaan, en wil dat er een “fors mobiliteitsbudget” komt voor iedereen die de auto wil wegdoen, de ticketprijzen voor het openbaar vervoer tijdelijk verlagen, de btw voor de aankoop van een nieuwe fiets verlaagt naar 6 procent, stationsparkings gratis worden en forse investeringen in nieuwe bus-, tram- en treinlijnen.

Dat alles zal echter niet volstaan, vindt de partij. De olieconsumptie in ons land moet fors naar beneden, want “een groot deel daarvan wordt vandaag gebruikt om de Russische oorlog te financieren en fossiele brandstoffen hebben een nefast effect op de klimaatverandering”. Die olieconsumptie verminderen kan volgens Groen door opnieuw autoloze zondagen te organiseren, deelmobiliteit te promoten en de snelheid op de autosnelwegen naar 110 kilometer per uur te verlagen. In Nederland werd de maximumsnelheid op snelwegen in 2020 overdag verlaagd naar 100 per uur, vanwege de stikstofcrisis daar.