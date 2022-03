“Wat als?”: Oekraïense krant verspreidt bewerkte beelden van Russische luchtaanval in Parijs

De oorlog in Oekraïne heeft al heel wat huizen, monumenten en land gebombardeerd. De ravage is enorm en het ziet er niet naar uit dat het snel zal stoppen. De Oekraïense krant Kyiv Post heeft op sociale media een bewerkte video gepost waarop te zien is hoe het westen wordt aangevallen. “Wat als Poetin Parijs aanvalt?”, klinkt het. “Vandaag is het Oekraïne, morgen de rest van Europa. Rusland is niet te stoppen.”