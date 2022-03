Eerbetoon aan koningin Elizabeth: Engelsen dopen neushoornjong Queenie

Een neushoornjong dat in Cotswold Wildlife Park, in het zuiden van Engeland, geboren werd, heeft de naam Queenie gekregen om het jubileum van de Britse koningin Elizabeth II te vieren. Zij zit dit jaar 70 jaar op de troon.

“Alle neushoorns worden genoemd naar bijzondere persoonlijkheden, en ik denk dat iedereen ermee zal instemmen dat 2022 voor altijd bijzonder zal zijn vanwege het platina regeringsjubileum van koningin Elizabeth II”, aldus de directeur van de Cotswold-dierentuin. “Ik vond het een beetje verwaand om haar Elizabeth te noemen, en dus werd het Queenie.”

Voor dat jubileum staan begin juni vier dagen van festiviteiten gepland, met een militair defilé, een groot concert en over het hele land picknicken.

Volgende maand wordt de Britse vorstin 96 jaar oud, maar de voorbije maanden had ze gezondheidsproblemen. Vrijdag werd aangekondigd dat ze niet zal deelnemen aan een Commonwealth-plechtigheid in Londen. Lang werd verwacht dat ze daar na maanden opnieuw in het openbaar zou verschijnen.