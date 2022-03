Wandelaar stoot per toeval op lichaam van man (53) die al drie jaar vermist was

Drie jaar lang heeft de familie van Nico Ros (53) uit Lievegem in onzekerheid geleefd, maar daar kwam afgelopen woensdag een einde aan. Een wandelaar stootte toevallig op z’n stoffelijk overschot in een bos in Oostkamp, een paar kilometer van de plaats waar zijn fiets jaren geleden al werd gevonden. “Wij hadden vooral in het kanaal gezocht”, aldus Alain Remue.

Nico Ros verdween in april 2019 na een tochtje met zijn fiets, al waren de omstandigheden al sinds het begin van zijn verdwijning niet koosjer. “We vreesden voor de piste van zelfdoding”, aldus Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste Personen.

Per toeval

Omdat zijn tweewieler naast het kanaal Gent-Brugge werd gevonden, zochten de hulpdiensten al die tijd vooral in en rond het water. “We zochten dus eigenlijk verkeerd”, zegt Remue. Zelfs het opsporingsprogramma Faroek kwam er aan te pas. Maar afgelopen week kwam er een einde aan de zoektocht. “Een wandelaar is woensdag per toeval op zijn stoffelijk overschot gestoten”, klinkt het. Dat gebeurde in een bos in Oostkamp, in de omgeving van de Leiemeersen.

De familie van de man werd ondertussen ingelicht: zij verkeerden drie jaar lang in onzekerheid, maar kunnen nu dus definitief afscheid nemen van Nico. “Zijn lichaam werd op enkele kilometers van zijn fiets gevonden, in de natuur. Alles wijst op een wanhoopsdaad”, aldus Remue.