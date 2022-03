Marijke (49) rijdt banden lek van rolstoel, hersteldiensten werken niet in het weekend: “Begrijpen ze niet dat dit mijn benen zijn?”

Zonder rolstoel kan Marijke Cappaert (49) zich niet voortbewegen. “Maar er is geen enkele hersteldienst die in het weekend werkt.” — © Ruben De Keyzer

Deinze

Een zorgeloze tocht langs de Brielmeersen werd al snel een nachtmerrie voor rolstoelgebruiker Marijke Cappaert (49) uit Deinze. Enkele losse metalen snippers op het asfalt prikten twee van Marijkes banden lek. Bellen naar een hersteldienst leverde niets op. “Het was vrijdag 16.05 uur, niemand kon on me nog helpen voor maandag”, zegt ze. “Een andere mens kan zijn benen toch ook zo lang niet missen?”