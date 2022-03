Van kilometerslange menselijke file naar “geen wachttijden” meer aan Poolse grens, maar dat is niet per definitie een goed teken

In tegenstelling tot andere dagen, is het zaterdag opvallend rustig aan de grensovergang tussen Polen en Oekraïne. In de zogenaamde onthaalcentra, van waaruit vluchtelingen “verdeeld” worden naar een tijdelijke verblijfplaats, zitten wel nog duizenden mensen te wachten.

Aan de grensovergang in Korczowa, een klein dorp in het zuidoosten van Polen, stonden de voorbije dagen dagelijks zowat 2.000 tot 3.000 mensen te wachten om Polen binnen te mogen. “Op een bepaald moment stond er een menselijke file van 30 kilometer. Sinds de start van de oorlog zijn hier al 214.000 mensen en 16.000 wagens de grens overgestoken”, vertelt een Poolse grenswachter. “Maar sinds drie dagen is de situatie hier genormaliseerd, en zijn de wachttijden quasi verdwenen.”

Dat het rustiger is aan de grens hoeft niet per definitie een goed teken te zijn. Omdat er de voorbije dagen geen menselijke corridors zijn geopend in de grote Oekraïense steden, zoals Kiev, Marioepol en Charkiv, was het voor veel Oekraïners gewoon niet mogelijk hun land te verlaten. Het gaat dus hoogstwaarschijnlijk om een tijdelijk fenomeen, klinkt het bij verschillende plaatselijke autoriteiten. De Verenigde Naties verwachten alleszins dat zowat vier miljoen Oekraïners hun land zullen moeten verlaten, tot dusver zijn er dat bijna 2,6 miljoen.

© Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Knuffelbeer

De grensovergang zelf in Korczowa verloopt zaterdag alleszins probleemloos. Vrijwilligers en het Poolse leger bezorgen vluchtelingen de eerste informatie, geven hen wat te eten en te drinken en bieden de kinderen zelfs een knuffelbeer aan. Van daaruit gaat de reis naar Kiev Hall, een winkelcentrum in het nabijgelegen dorp Myny dat is omgebouwd tot een van de vijf onthaalcentra in de provincie Subkarpaten.

Duizenden veldbedden staan in Kiev Hall tegen elkaar opgesteld, zowel in de gangen als in de winkelpanden. Van privacy is weinig tot geen sprake, enkel pasbevallen moeders kunnen met hun baby terecht in een aparte ruimte. In speciaal ingerichte speelkamers kunnen kinderen terecht om even hun gedachten te verzetten. Hoe georganiseerd en voorbereid de Poolse vrijwilligers en het leger ook te werk gaan, de situatie blijft schrijnend.

Hun hele leven bijeen gepakt in één koffer, wachten de gevluchte Oekraïners alleszins geduldig tot ze naar een andere plek gebracht worden. De meesten onder hen kunnen na één of twee dagen al naar een tijdelijke plek, ofwel bij vrienden en familie in Polen of een ander Europees land ofwel op een tijdelijke opvangplek. “In love there is no border”, predikt Wladyslaw Ortyl, het hoofd van de provincie Subkarpaten en ook lid van het Europees Comité van de Regio’s. Hij is dan ook voorstander van een grootschalig systeem om vluchtelingen vlotter te herlokaliseren, zowel in Polen als in Europa.

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS