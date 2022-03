Partij CDH wordt Les Engagés

De Franstalige partij cdH is officieel van naam veranderd. De nieuwe naam is “Les Engagés”. Dat heeft voorzitter Maxime Prévot zaterdagavond bekendgemaakt op een congres in Brussel. De partij krijgt ook een nieuw logo en een nieuwe kleur, turquoise. Centraal in het nieuwe project van de vroegere christendemocraten staat het concept regeneratie.