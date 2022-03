Plots moeten ze zelf de was doen: Facebook-moederbedrijf schrapt voordelen voor werknemers (net voor ze terug naar kantoor moeten komen)

Er komt een einde aan het tijdperk van de ongebreidelde voordelen in natura voor werknemers van Meta, het Amerikaanse moederbedrijf van Facebook. Dat meldt The New York Times.

jvh Bron : New York Times, The Guardian

Meta liet werknemers deze week weten dat het zou besparen op verschillende voordelen, zoals de gratis was, stomerij, en parkeerdienst. Ook het gratis avondeten in de kantoren zou pas een half uur later beginnen: om half zeven in plaats van om zes uur. Op die manier zouden minder werknemers gebruikmaken van die gratis maaltijd, aangezien de laatste shuttlebus aan het hoofdkwartier vertrekt om 6 uur. Werknemers moeten voortaan dus kiezen tussen de gratis maaltijd en de gratis rit naar huis. Het bedrijf zou het ook moeilijker maken voor werknemers om maaltijdoverschotten mee te nemen naar huis.

“Onze cateringdienst is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die laat werken”, aldus een woordvoerder van het bedrijf.” De aankondiging komt er niet toevallig net voor de Meta-werknemers op 28 maart in groten getale terug naar kantoor moeten komen. Volgens de New York Times zijn veel Meta-werknemers gefrustreerd door die beleidswijzigingen.

De koerswijziging is ironisch: Meta-CEO Mark Zuckerberg kondigde in februari nog aan dat zijn bedrijf zich zou gaan toeleggen op de ontwikkeling van het ‘metaverse’, een virtuele omgeving die met name gebruikt zou kunnen worden om thuiswerk te vergemakkelijken.