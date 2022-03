Amerikaanse politie vindt slachtoffer van moord in badkuip, volledig vastgegoten in beton

In het Amerikaanse Los Angeles zijn twee mannen opgepakt op verdenking van moord, nadat de politie in Hawaï het lichaam van een man had gevonden in zijn badkuip, volledig in beton gegoten.

De familie van een 73-jarige man uit een dure buitenwijk van Honolulu, op het eiland Hawaï, maakte zich vorige week zorgen toen ze al een tijdje niets meer van hem hadden gehoord. De politie kwam ter plaatse, en werd binnengelaten in de woning van de man door ene Juan Tejedor Baron (23), die naar eigen zeggen een relatie met de man had. Hij liet de politie toe in de woning. De agenten vonden de vermiste man toen niet, maar zagen wel een badkuip “gevuld met beton”. Het onderzoek werd daarna overgenomen door detectives van de moordsectie, die het lichaam van de 73-jarige man dinsdag vonden in het beton. Baron was inmiddels al gevlucht.

Baron en medeverdachte Scott Hannon (34) worden verdacht van de moord. “Na de moord bleven de twee verdachten in het huis van het slachtoffer wonen, gebruik makend van zijn geld, tot de buren klaagden dat over de geur die uit het huis kwam”, aldus een persbericht van de politie van Los Angeles. Daarop zouden de mannen het lichaam in beton gegoten hebben, en vervolgens overal koffiepoeder op gestrooid hebben, om de geur verder te maskeren.

De politie van L.A. pakte Baron woensdag op toen hij een bus wilde nemen naar Mexico. De man probeerde zich nog te verstoppen in een bagagecompartiment onder een zitje, maar zonder succes. Ook Hannon werd even later opgepakt, maar werd inmiddels weer vrijgelaten bij gebrek aan bewijs.