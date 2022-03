Juventus is halfweg al klaar met Sampdoria en sluipt dichter bij de top, Alvaro Morata nog eens matchwinnaar met twee goals

Maya Yoshida (23’) vloerde halverwege de eerste helft zijn eigen doelman en Alvaro Morata (34’) verdubbelde de score voor de Oude Dame vanop de penaltystip. In de tweede helft had Juve gewonnen spel, maar was het toch even schrikken toen Antonio Candreva op zijn beurt mocht aanleggen van op elfmeter. De routinier kon zijn poging echter niet omzetten in de aansluitingstreffer. Ruim vijf minuten voor tijd kwam die er wel via Abdelhamid Sabiri (84’). Morata (88’) prikte er een paar minuten later nog eentje bij en verzorgde daarmee het slotakkoord.

Juventus is vierde in de stand met 56 punten, op een punt van nummer drie Napoli. Het heeft wel een wedstrijd meer op de teller.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen