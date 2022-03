Honderden vrijwilligers springen in de bres voor Oekraïense vluchtelingen aan Poolse grens: “Het voelt goed om iets terug te doen”

In Polen zetten honderden vrijwilligers dag en nacht alles in het werk om het de vluchtelingen uit Oekraïne zo aangenaam mogelijk te maken. “We zien dit als onze morele plicht, het is erg genoeg wat deze mensen meemaken”, vertelt de 22-jarige Simon zaterdag. Hij is een van de vrijwilligers die vluchtelingen helpen bij hun aankomst in het station van Rzesow, op minder dan 100 kilometer van de Oekraïense grens.

De meeste Oekraïners die in Polen aankomen, hebben er al een lange en onzekere reis opzitten. Dat geldt ook voor de achttienjarige Anastasiya, die met haar moeder en haar chihuahua een week geleden uit Odessa vertrok en vrijdagavond met een bus aankwam in Rszesow. “Het plan is om door te reizen naar familieleden in Warschau”, klinkt het. In de Poolse hoofstad zijn intussen al bijna 250.000 Oekraïners gestrand, volgens cijfers van burgemeester Rafal Trzaskowski.

In de eetzaal van het station in Rszesow verwarmt de 25-jarige Dayana zich intussen aan een kom soep. Ze werkte als manager in een bedrijf in de Oekraïense hoofdstad Kiev, maar vluchtte samen met een vriendin door de Russische dreiging. “We slapen de komende twee nachten in een hotel, maar daarna weten we nog niet wat te doen”, klinkt het. “Mijn man is nog in Kiev, hij wil het land beschermen. Ik hoop dat ik hem snel terugzie.”

© EPA-EFE

Gele hesjes

Opvallend tussen de honderden vluchtelingen zijn de talrijke gele hesjes, die wijzen op de vele vrijwilligers. Zij begeleiden gevluchte Oekraïners bij hun aankomst in de zogenaamde onthaalplaatsen. “Wij voorzien hen meteen van water en wat te eten en geven hen een warme plek om even op adem te komen”, vertelt de Poolse student Simon, die als vrijwilliger werkt. “Mijn moeder doet de coördinatie van de opvang hier en in mijn vrije tijd spring ik graag bij. Het voelt goed om iets terug te doen, en eigenlijk is het vanzelfsprekend.”

Eenzelfde beeld is te zien in het station van grensstad Przemysl, waar dagelijks honderden Oekraïners met de trein aankomen. Vrijwilligers delen er soep uit, bezorgen Oekraïners een simkaart voor hun gsm of bieden een gratis rit aan naar andere plekken in Polen of Europa. Ook hulporganisatie Caritas is aanwezig en voorziet onder meer in voedsel, medische artikelen en psychologische bijstand. De Belgische afdeling van de katholieke ontwikkelingsorganisatie maakte recent al 130.000 euro vrij voor dringende noodhulp in Oekraïne.

Buitenlanders

Opvallend is ook de grote aanwezigheid van buitenlandse hulpverleners in het station van Przemysl. De bus van Jan Noltee, een Nederlandse vrijwilliger die bijna twintig uur reed richting Polen, blijft echter leeg. “Het is jammer voor ons dat we quasi voor niets hier zijn, maar dat betekent eigenlijk dat veel Oekraïners terecht kunnen bij vrienden en familie in Polen. Daar moeten we ergens ook tevreden over zijn, al betekent het wel dat het erg druk blijft in Polen.”