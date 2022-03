Poolse burgemeester heeft geen spijt dat hij “Poetin-fan” Salvini belachelijk maakte: “Hypocriet”

De trip van Salvini, die sinds 2013 leider van de Lega Nord is, naar de Pools-Oekraïense grens had in Italië al tot fronsende wenkbrauwen geleid. Salvini is namelijk radicaal gekant tegen immigratie en had zich in het verleden al meermaals fan getoond van Vladimir Poetin. Zo prees hij de Russische president al eens als “de beste staatsman” en liet hij zich een paar jaar geleden in Moskou fotograferen in een T-shirt met daarop het hoofd van Poetin afgebeeld.

Tijdens een gezamenlijke persconferentie zette burgemeester Bakun de Italiaanse politicus dinsdag in zijn hemd en haalde de veelbesproken T-shirt boven. Bakun liet vallen dat hij “geen respect had” voor Salvini en nodigde hem uit om naar een vluchtelingenkamp te gaan “om te zien wat je vriend Poetin gedaan heeft”. Met de staart tussen de benen droop de extreemrechtse politicus af.

De beelden van het incident gingen de hele wereld rond, maar Bakun heeft nog steeds geen spijt van zijn reactie. “Ik heb alles gezegd wat ik tegen hem wilde zeggen”, klinkt het zaterdag bij Bakun, tijdens een bezoek aan het onthaalcentrum voor vluchtelingen in het station van Przemysl. “De oorlog is niet twee dagen geleden begonnen, maar Salvini bleef al lange tijd Poetin en zijn oorlog steunen. Nu kwam hij hier plots om solidariteit te betonen met de vluchtelingen. Het was een hypocriet gebaar”, klinkt het.