OVERZICHT. Dit gebeurde vannacht in Oekraïne: luchtalarm in elke Oekraïense regio, nieuwe burgemeester in Melitopol na ontvoering

We beginnen aan dag 18 van de Russische inval in Oekraïne. In de nacht van zaterdag op zondag weerklonken in zowat elke Oekraïense regio de luchtalarmen. Meerdere regio’s zouden ook beschoten zijn. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne van afgelopen nacht.

In de nacht van zaterdag op zondag weerklonken, volgens de krant The Kyiv Independent, zowat in elke regio van het land luchtalarmen. Dat was onder meer het geval in Lviv, Poltava, Charkov, Kramatorsk, Zjitomir, Odessa, Zaporizja, Tsjernihiv, Dnipro en Kiev. Inwoners werden opgeroepen om zich naar de dichtstbijzijnde schuilkelder te begeven.Afgelopen nacht hebben Russische beschietingen in de steden Severodonetsk en Rubizhne in de regio Loegansk tientallen appartementen beschadigd en grote branden veroorzaakt, volgens de Oekraïense nooddiensten. In de Westelijke stad Lviv waren zondagochtend vroeg ook al verschillende explosies te horen. Volgens Oekraïense media is de stad getroffen door meerdere raketten.

Russische eenheden zouden zaterdagnacht ook geprobeerd hebben om de zuidoostelijke Oekraïense stad Marioepol te bestormen. Dat zegt de Oekraïense generale staf. De informatie is niet onafhankelijk gecontroleerd. Volgens de Oekraïners dreigt ook in Sjevjerodonetsk, een stad met 100.000 inwoners in de oostelijke regio Loehansk, een nieuw Russisch offensief, net als in Wuhledar, in buurregio Donetsk. Beide gebieden waren voor de Russische invasie al voor een deel in handen van pro-Russische separatisten. In het zuiden van het land zou Rusland dan weer bezig zijn met een offensief tegen industriestad Kryvy Rih. Die pogingen zijn volgens de Oekraïense generale staf vruchteloos tot nu toe.

Afgelopen nacht raakte ook bekend dat de zuid-Oekraïense stad Melitopol een nieuwe burgemeester heeft. De vorige burgemeester, Ivan Fedorov, werd volgens Oekraïense strijdkracht vrijdag door Russische troepen ontvoerd omdat hij verdacht wordt van terrorisme. De nieuwe burgemeester, Galina Danilsjenko, is een voormalig lid van de lokale gemeenteraad en zou door het Russische leger benoemd zijn.

Vannacht werd ook het een en ander verduidelijkt over een beschoten evacuatie konvooi. Oekraïne beweerde dat Rusland zaterdag zo’n konvooi had beschoten toen zij probeerden een dorp ten noordwesten van Kiev te verlaten. Daarbij stierven zeven mensen. Het Oekraïense ministerie van Defensie moest die beschuldigingen later corrigeren. De burgers bevonden zich blijkbaar niet in een humanitaire corridor.

Op politiek vlak heeft NAVO-topman Jens Stoltenberg dan weer gezegd dat Rusland mogelijk chemische wapens zou kunnen inzetten. Het zou in elk geval om een oorlogsmisdaad gaan, maakt Stoltenberg duidelijk.

President Zelenski had dan weer een gesprek met de Israëlische premier Naftali Bennett. Hij vroeg aan de Israëliër om bijstand om Oekraïense gijzelaars vrij te krijgen en liet ook weten dat Jeruzalem een mogelijke locatie kan zijn voor vredesonderhandelingen met de Russische president Vladimir Poetin.

Ook opvallend is dat president Zelenski een decreet heeft uitgevaardigd waarmee hij sergeant Derusova Inna Nikolaevna als eerste vrouw ooit de titel ‘Hero of Ukraine’ krijgt, de hoogste eretitel in Oekraïne. De vrouw, een legerarts, kreeg de titel postuum.