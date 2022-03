Franse 80-plussers krijgen vierde dosis van coronavaccin

De premier raadt ook “sterk” aan “dat fragiele mensen die kwetsbaar zijn door hun leeftijd of hun ziektes het mondmasker blijven dragen in gesloten ruimtes en op grote bijeenkomsten”.

Hoewel de coronabesmettingen in Frankrijk weer stijgen, gaan maandag versoepelingen in. “De verbetering in de ziekenhuizen en de hoge vaccinatiegraad leiden ertoe dat de opheffing van de maatregelen gehandhaafd wordt”, zei premier Castex.

Maandag wordt de verplichte vaccinatiepas afgeschaft. De zogenaamde gezondheidspas, die ook werkt met een negatieve coronatest, zal dan worden gebruikt in zorginstellingen. De mondmaskerplicht geldt dan enkel nog op het openbaar vervoer en in zorginstellingen.