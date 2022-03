Toon en Esther zetten een crowdfunding op om hun zaak in het centrum van Lokeren te redden. — © ies

Lokeren

Toon Vercauteren en zijn tweelingzus Esther, die het syndroom van Down heeft, van het koffiehuisje met interieurwinkel Toon & Boon in Lokeren, moeten de coronasteun terugbetalen die ze tijdens de pandemie van de overheid gekregen hebben. Er is een crowdfunding opgestart om de zaak te redden.