Bijna 6.000 mensen krijgen verkeerde verkeersboete van FOD Justitie

Begin deze week kregen 5.770 mensen een verkeerde verkeersboete van de FOD Justitie in hun e-box. De oorzaak was een fout in het computersysteem van de overheidsdienst. Wie de boete al betaalde, zal het geld terugkrijgen.

Van maandag op dinsdag moesten er in totaal 141.000 verkeersboetes verwerkt worden door de FOD Justitie. Zulke boetes worden altijd op papier via de post verstuurd, maar burgers die hun e-box activeerden, krijgen die boete ook digitaal. Een kleine 26.000 boetes moesten daarom maandag ook digitaal verstuurd worden. Binnen die groep zijn 5.770 boetes bij de verkeerde bestemmelingen terechtgekomen. Dat bevestigt Sharon Beavis van de FOD Justitie.

Het probleem lag niet aan de e-box, maar wel aan een coderingsfout in ‘SPEOS’, het verwerkingssysteem voor digitale boetes. De fout is in het systeem geslopen na een update van de software. Die fout kwam aan het licht nadat het callcenter van de FOD verschillende meldingen had binnengekregen van burgers.

De FOD Justitie verwittigde alle personen die in de tijdspanne van het incident een boete via e-box ontvingen en dus mogelijk betrokken zijn. Dat gebeurde met een communicatie via hun e-box. Ze verontschuldigden zich voor het ongemak.

Beavis zegt ook dat er een melding werd gedaan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit over het incident. Het is namelijk een groot probleem op het vlak van privacy. De bijna 6.000 personen kregen een boete met daarop persoonlijke gegevens, zoals naam en nummerplaat, van iemand anders. “De Gegevensbeschermingsautoriteit zal dit incident onderzoeken. De FOD Justitie verleent zijn volledige medewerking om dit in alle transparantie af te handelen. Gelukkig was het van tijdelijke aard, maar we betreuren dat het is gebeurd.”

Terugbetaling

De FOD vraagt dat wie de verkeerde boete al betaalde, contact opneemt met het callcenter. Zij kunnen dan een terugbetaling krijgen. “Maar iedereen die zo’n boete heeft ontvangen, zou sowieso beboet worden. We vragen aan hen dus om de boete die ze op papier kregen toch zeker te betalen.”

De FOD Justitie benadrukt dat dit incident geen afbreuk doet aan de betrouwbaarheid van e-box of de processen-verbaal op zich. Alle pv’s zijn inhoudelijk correct en authentiek.

Wie nog vragen heeft, kan terecht bij het callcenter van Crossborder op 02 278 55 60.