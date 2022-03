Bus met Oekraïense vluchtelingen crasht in Italië: jonge vrouw overleden

In het centrum van Italië is zondag een bus met zo’n vijftig Oekraïense vluchtelingen van de weg geraakt en gekanteld. Een vrouw overleefde het ongeluk niet. Er vielen meerdere gewonden. Dat melden Italiaanse media.

Het ongeluk gebeurde zondagochtend op de snelweg tussen Cesena en Rimini, aan de noordoostkust van Italië. Volgens Italiaanse media was de bus op weg naar Pescara en kwam hij rechtstreeks uit Oekraïne.

Op videobeelden die hulpdiensten verspreidden, is te zien dat de bus op zijn kant terechtkwam in een greppel. De oorzaak van het ongeluk is onbekend.