LIVE. Herdenking busramp Sierre

Exact tien jaar geleden is het dat een Belgische bus crashte in Zwitserland. 28 slachtoffers, onder wie 15 kinderen en 2 begeleiders van basisschool ’t Stekske in Lommel, overleefden de klap niet. Zondag trekt premier Alexander De Croo met de nabestaanden naar Sierre voor een herdenking. Volg alles hier live vanaf 14.30 uur.