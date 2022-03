Theo Francken pleit voor nieuwe verblijfskaart voor tijdelijk ontheemden

N-VA-Kamerlid Theo Francken is er geen voorstander van om de Oekraïense vluchtelingen een A-kaart toe te kennen die toegang geeft tot de sociale zekerheid en een leefloon. “Ik pleit voor de invoering van een nieuwe verblijfskaart: de T-kaart voor tijdelijk ontheemden. Geen A-kaart en geen leefloon. Wel bed, bad, brood en begeleiding en beperkt weekgeld. De richtlijn tijdelijk ontheemden staat dit perfect toe”, stelde hij in De Zevende Dag.

Francken kondigde aan dat hij volgende week een wetsvoorstel in die zin zal indienen. De N-VA’er ziet veel voordelen: geen druk op de oververhitte huurmarkt, geen discriminatie van leefloners die zelf moeten huren en in onderhoud voorzien. “Dit is de beste, warmste opvang met veel meer mogelijkheden voor psychologische begeleiding, onderwijs, medische steun en de Oekraïense gemeenschap blijft samen zonder vertaal- en communicatieproblemen”, voegde hij er nog aan toe.

Vlaams minister van Binnenlandse Bestuur en Inburgering Bart Somers (Open Vld) wees erop dat er binnen het kader van de Europese richtlijn gewerkt wordt en dat het statuut, met de daarbij horende rechten en plichten, in heel de Europese Unie geldt. “We moeten koers houden”, benadrukte hij. “In Vlaanderen moeten we binnen 6 ot 9 maanden de vraag stellen: hebben we de mensen - zowel de vluchtelingen als de burgers - fair behandeld?”

CD&V-burgemeester van Nazareth, Danny Claeys, pleitte voor een tijdelijk leefloon. De mensen willen werken en er is werk voor hen, merkte hij nog op.

De Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter benadrukte de goede samenwerking met de burgemeesters. Maandag is er overigens overleg gepland met de gouverneurs over de oprichting van nooddorpen, vulde minister Somers aan.