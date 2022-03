Familie vermoorde Gabby Petito spant rechtszaak aan tegen ouders verloofde Brian Laundrie

Wekenlang was de verdwijningszaak rond de 22-jarige Gabby Petito wereldnieuws. Na bijna een maand werd zij dood teruggevonden. De vrouw was samen met haar verloofde Brian Laundrie op reis vertrokken, maar Laundrie was alleen teruggekeerd. Later verdween hij ook nadat hij had geweigerd mee te werken aan het onderzoek.

Er werd wekenlang naar de man gezocht. Uiteindelijk werden zijn stoffelijke resten teruggevonden eind oktober 2021. Hij zou gestorven zijn aan een zelf toegebrachte schotwond in het hoofd, dat blijkt uit het autopsierapport. Het duurde weken eer de speurders hem vonden doordat zijn lichaam wekenlang onder een meter water lag. De man zou in een dagboek bekend hebben dat hij zijn verloofde om het leven had gebracht.

Tijdens het onderzoek zouden de ouders van Laundrie gezwegen hebben terwijl ze wel meer wisten over de verblijfplaats van hun zoon. Daarom klagen de ouders van Petito de ouders van Laundrie aan. “Terwijl Joseph Petito en Nichole Schmidt wanhopig op zoek waren naar informatie over hun dochter, hielden Christopher Laundrie en Roberta Laundrie de verblijfplaats van Brian Laundrie geheim, en men denkt dat ze regelingen troffen om hem het land te laten verlaten,” valt te lezen in de aanklacht die CNN kon inkijken.

“Christopher Laundrie en Roberta Laundrie wisten van het lijden en de angst van Joseph Petito en Nichole Schmidt, en zij wisten dat ze, althans gedeeltelijk, dit mentale lijden en deze angst konden verlichten door bekend te maken wat zij wisten over het welzijn en de locatie van de stoffelijke overschotten van Gabrielle Petito, maar toch hebben zij herhaaldelijk geweigerd dit te doen,” zegt de aanklacht. “Door dit te doen, gingen Christopher Laundrie en Roberta Laundrie met kwaadwilligheid of grote onverschilligheid om met de rechten van Joseph Petito en Nichole Schmidt,”

De ouders van Petito vragen aan de rechtbank een schadevergoeding voor “pijn en lijden, geestelijke kwelling, ongemak en verlies van het vermogen om van het leven te genieten, zowel in het verleden als in de toekomst”.

Joseph Petito en Nichole Schmidt. — © AP

