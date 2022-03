Ook PS wil maandag beslissingen over energieprijzen

Net als Vooruit-voorzitter Conner Rousseau wil ook PS-vicepremier en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne een reeks “schok-maatregelen” over de energie- en brandstofprijzen. Dat liet hij zondag bij RTL-TVi verstaan. Maandag in de late namiddag is een kernkabinet voorzien.

Het moet gaan om “bazooka-maatregelen zoals Paul Magnette zei”, aldus Dermagne. De PS-minister begrijpt dat er nood is aan dringende beslissingen, maar vindt niet dat de federale regering getreuzeld heeft. “Maatregelen voor meerdere miljarden worden niet aan de keukentafel beslist”, vindt Dermagne, die erop wees dat ook de Europese context belangrijk is. Daarover is donderdag en vrijdag gepraat op de informele top in Versailles. Daar is afgesproken dat de opties, zoals een tijdelijke maximumprijs op gas, tegen het einde van de maand worden opgelijst.

Pierre-Yves Dermagne herinnerde zondag aan het verlanglijstje van de PS: vermindering van btw op gas naar 6% zoals nu tijdelijk voor elektriciteit geldt, de permanente uitbreiding van het sociaal tarief, de invoering van een “tussentarief” voor energie tussen het sociaal en normaal tarief voor de lagere middenklasse.

Daarnaast moet ook voor stookolie - in Wallonië gebruikt in de helft van de gezinnen - een prijsverlaging voor de gebruikers voorzien worden. Tot slot schuift PS ook een verlaging van de accijnzen op benzine naar voren.