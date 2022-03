Amerikaanse journalist omgekomen bij gevechten in Oekraïne

De Amerikaanse journalist Brent Renaud, die voor onder meer The New York Times heeft gewerkt, is zondag om het leven gekomen in de Oekraïense stad Irpin, vlakbij Kiev, meldt de regionale politie op Facebook. Russische militairen zouden het vuur hebben geopend op de auto van Renaud en een andere journalist. Zijn collega zou gewond zijn geraakt, maar diens identiteit is niet bekendgemaakt.

De twee mannen werden geraakt terwijl ze samen reden met een Oekraïense burger. Ook hij raakte gewond, vertelt Danylo Shapovalov, een arts die samenwerkt met de Oekraïense strijdkrachten en die de slachtoffers behandelde, aan AFP. Een verslaggever van het Franse persagentschap zag het lichaam van de gedode journalist.

De Italiaanse journalist Annalisa Camilli heeft op haar Twitter-account een ongeverifieerde video gedeeld waarop het gewonde slachtoffer te zien zou zijn. Vanuit een ziekenhuisbed zegt hij dat hij en Renaud met zijn tweeën in de auto zaten toen ze plotseling werden beschoten. Renaud zou daarbij in zijn nek zijn geraakt.

“Natuurlijk is het beroep van journalist een risico”, schrijft de regionale politie. “Maar Brent Renaud heeft het met zijn leven moeten bekopen om de vindingrijkheid, wreedheid en genadeloosheid van de aanvallers te openbaren.”

Hoewel de regionale politie schrijft dat het dodelijke slachtoffer in Oekraïne verslag deed voor The New York Times, spreekt de krant dit in een verklaring tegen. Renaud heeft de afgelopen jaren – met name in 2015 – bijgedragen, maar zijn verblijf in Oekraïne was dit keer niet in opdracht van die krant. Een op sociale media gedeelde foto van een New York Times-badge met een foto van Renaud is “van een opdracht jaren geleden”.