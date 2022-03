Ruim 40 migranten verdronken ter hoogte van Marokko

Minstens 44 migranten, onder wie vrouwen en baby’s, zijn verdronken nadat hun boot zonk in de buurt van Tarfaya in het zuiden van Marokko. Dat meldt de Spaanse ngo Caminando Fronteras zondag.

De ngo zegt op Twitter dat bij de slachtoffers drie vrouwen en twee baby’s zijn. Hun lichamen zijn overgebracht naar een mortuarium in al-Ajoen, in de Westelijke Sahara. In totaal waren 61 mensen aan boord van de opblaasbare boot die op weg was naar de Canarische Eilanden, op ongeveer 100 kilometer van Tarfaya. Het nieuws is echter nog niet bevestigd door de Marokkaanse autoriteiten.

Volgens de meest recente gegevens van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in 2021 meer dan 40.000 migranten, voornamelijk uit Marokko, over zee in het land aangekomen, ook op de Balearen en de Canarische Eilanden.

De Europese Unie verklaarde eerder deze week dat ze de samenwerking met Marokko in de strijd tegen illegale immigratie wil “verbreden”. Die verklaring komt er op een moment dat Spanje geconfronteerd wordt met een toestroom van migranten in de enclave Melilla. Samen met de enclave Ceuta, bijna 400 kilometer verder naar het westen, zijn het de enige landgrenzen van de Europese Unie met Afrika. Daarom zijn ze regelmatig het doelwit van pogingen van illegale migranten om Europa binnen te komen op de vlucht voor oorlog of armoede.