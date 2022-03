Amerikaanse journalist Brent Renaud gedood in Oekraïne: “Waren net voorbij checkpoint toen ze op ons begonnen te schieten”

Met de Amerikaan Brent Renaud is nu ook de eerste westerse journalist om het leven gekomen tijdens de oorlog in Oekraïne. De man was een gelauwerd filmmaker die al decennia aanwezig was bij de belangwekkendste hotspots in de wereld, maar bevond zich zondag op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.

Brent Renaud (links) met zijn broer Craig. — © twitter.com/RenaudBrothers

Brent Renaud was geen kleine vis: de 50-jarige Amerikaan uit Little Rock, in de staat Arkansas, was een gelauwerd journalist en filmmaker voor grote Amerikaanse media als HBO en de New York Times. Samen met zijn broer Craig produceerde hij al twee decennia films en documentaires over conflicten uit de hele wereld: hij was erbij toen de Amerikanen Afghanistan en Irak binnenvielen, hij bracht de nasleep van de dodelijke aardbeving in Haïti in beeld, hij was present toen de bevolking in Egypte en Libië in opstand kwam tijdens de Arabische Lente, hij doorkruiste Afrika, onderzocht de gevolgen van de drugsoorlog in Mexico, en van de vluchtelingencrisis in Centraal-Amerika. In eigen land richtte hij de blik dan weer op de schade die methamfetamine aanrichtte. Het leverde hem verschillende prijzen op, waaronder de prestigieuze Peabody Award en een aantal Emmy-nominaties.

Verkeerde moment, verkeerde plaats

Ook ditmaal was Renaud waar geschiedenis gemaakt werd: in Oekraïne. Maar zondagmiddag bevond hij zich op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. In Irpin, een voorstad van Kiev: de wagen waarin hij zich samen met een collega en een Oekraïense burger bevond, werd volgens de Oekraïense autoriteiten beschoten door Russische troepen.

“We hadden net een brug overgestoken”, deed de andere Amerikaanse journalist in de wagen – die gewond raakte bij de aanval – later zijn verhaal in het ziekenhuis. “We zouden vluchtelingen gaan filmen die Irpin wilden verlaten: een man had ons aangeboden om ons een lift te geven. We waren net voorbij een checkpoint toen ze op ons begonnen te schieten. De chauffeur probeerde nog om te draaien. Maar mijn vriend Brent Renaud werd neergeschoten. We moesten hem achterlaten. Ik zag dat hij in de nek geschoten was.”

Druk zetten

Dit beeld werd door de Oekraïense politie verspreid, maar dateert niet van het conflict in Oekraïne. — © twitter.com/RenaudBrothers

“De invallers doden op cynische wijze zelfs internationale journalisten die de waarheid over de wreedheden van Russische troepen in Oekraïne aan het licht proberen te brengen”, liet de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Anton Gerashchenko inmiddels weten. “Natuurlijk houdt het beroep van journalist risico in, maar deze Amerikaanse burger betaalde met zijn leven om het verraad, wreedheid en genadeloosheid van de agressor aan de wereld te tonen”, zette Gerashchenko meteen wat druk op de Verenigde Staten.

Volgens Gerashchenko werkte Renaud voor de New York Times, maar dat werd inmiddels ontkend door die krant. De Oekraïense politie deelde ook een beeld van de accreditatie van Renaud als journalist van The New York Times, maar dat blijkt een oude foto te zijn.

Verontwaardiging

Ook nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan reageerde al met afschuw op de dood van Renaud. “Als het klopt dat een Amerikaanse journalist gedood werd, is dat een shockerend en afgrijselijke gebeurtenis. Het is nog maar eens een voorbeeld van de brutaliteit van Vladimir Poetin en zijn troepen, die scholen, moskeeën, ziekenhuizen en journalisten viseren. Daarom werken we zo hard om Poetin zware gevolgen op te leggen, en om de Oekraïeners te helpen met elke mogelijke vorm van militaire assistentie die we kunnen bedenken, om de slachting van deze Russische troepen tegen te gaan.”

Of in de woorden van een Oekraïense politieofficier die de beelden van een dode Renaud – die we bewust niet tonen – oorspronkelijk deelde: “Vertel aan Amerika, vertel aan de wereld, wat ze een journalist hebben aangedaan.”