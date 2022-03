Hij is bijna 12 miljard euro waard, heeft twee jachten en zelfs een Boeing: wie is de Russische oligarch die uit EuroChem moet stappen?

Andrey Igorevich Melnichenko is een miljardair, ondernemer en filantroop die vaak in de schijnwerpers staat door zijn extravagante levensstijl. Volgens Forbes heeft de man een nettowaarde van maar liefst 11,6 miljard dollar. De Rus stond tot voor kort aan het hoofd van het bedrijf EuroChem. Maar omdat hij is toegevoegd aan Europese lijst met oligarchen die een nauwe band hebben met de Russische overheid, heeft hij zich teruggetrokken uit het bedrijf. Wie is Melnichenko en waar komt zijn succes vandaan?