Getuigen van bombardementen in Lviv: “De lucht kleurde rood”

De basis in Yavoriv, op zo’n 25 kilometer van de Poolse grens, deed dienst als een opleidingscentrum voor Oekraïense militairen, en was dus geen prioritair militair doelwit. Maar met de aanval geven de Russen wel een signaal: ook in het voorlopig minder gebombardeerde westen van het land is niemand veilig. Yavoriv bevindt zich ook dichtbij een belangrijke grensovergang met Polen, waar de afgelopen dagen en weken vele tienduizenden vluchtelingen de grens overstaken. En ook het signaal aan NAVO-lidstaat Polen is duidelijk.

Russische gevechtsvliegtuigen vuurden zondagochtend in alle vroegte ongeveer 30 kruisraketten af op de basis. Uren later reden ambulances nog steeds heen en weer naar verschillende ziekenhuizen in de buurt. Op beelden die circuleren op sociale media, en die door de Britse openbare omroep BBC geverifieerd werden, tonen de gevolgen: een gigantische krater, en dikke rookpluimen uit verwoeste gebouwen.

© @BackAndAlive via REUTERS

Volgens Vitalii Dukhnych, een 19-jarige student die in een nabijgelegen appartementsgebouw woont, “kleurde de lucht rood” toen de aanval plaatsvond. “We kunnen het luchtalarm niet horen waar wij wonen. We werden wakker toen we de eerste explosie hoorden. Het zag er angstaanjagend uit. Een 25-jarige neef van me werd opgeleid op de basis, mijn familie probeert hem nog steeds te contacteren.”

Ook Nadin Berezovska (39) kon de ontploffingen zien vanuit het appartement van haar ouders, waar ze woont sinds ze Kiev ontvluchtte. “Het was heel angstaanjagend, we zijn in shock. We komen nu tot het beseft dat het er niet toe doet waar je woont: we zijn niet veilig. Hoe kan Polen nu veilig zijn?” Ook Yurii Vitiv (50) is naar eigen zeggen erg bang. “Tot vanochtend hoopten we dat de oorlog zou stoppen in oost-Oekraïne.”

© REUTERS

NAVO

Verschillende NAVO-landen hebben inmiddels wapens geleverd aan Oekraïne. Volgens de Russische viceminister voor Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov waarschuwde Moskou de Verenigde Staten zondag nog dat “wapens het land inpompen niet alleen een gevaarlijk plan, maar een actie die van die konvooien legitieme doelwitten maakt”.

De NAVO weigert voorlopig om een ‘no fly’-zone in te stellen boven Oekraïne, ondanks meerdere oproepen van de Oekraïense autoriteiten in die zin, uit vrees om het conflict verder te laten escaleren. Maar volgens Andriy Sadovyy, de burgemeester van Lviv, is zo’n ‘no fly’-zone wel nodig nu Rusland meer luchtaanvallen uitvoert. “Europeanen, begrijp deze situatie”, zei hij. “Het is gemakkelijk om koffie te drinken en te zeggen dat je diep bezorgd bent, maar elk uur dat ons luchtruim niet gesloten is, doden de Russen burgers en kinderen. “We hebben een gesloten luchtruim nodig. We hebben die beslissing vandaag nodig. We hebben kogelvrije vesten vandaag nodig, niet morgen. Morgen zullen de Russische raketten in de Europese Unie belanden.”