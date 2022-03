Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur waarschuwt Rusland: “Alle NAVO-lidstaten zullen reageren bij aanval op Polen”

Sullivan reageert daarmee op de Russische aanval op een Oekraïense legerbasis op amper 25 kilometer van de Poolse grens. Sullivan benadrukt dat “een aanval op NAVO-grondgebied artikel 5 activeert”, en dat “de gezamenlijke krachten van de NAVO-lidstaten voor een antwoord zullen worden ingezet”, zei hij. Het Amerikaanse leger zal echter niet rechtstreeks tussenkomen op het Oekraïense grondgebied, om een directe confrontatie met Rusland te vermijden, aldus Sullivan.

Sullivan waarschuwde Rusland ook dat het een hoge prijs zal betalen als het chemische wapens zou inzetten in Oekraïne. Volgens de veiligheidsadviseur communiceert de VS ook rechtstreeks met Rusland, om hen ervoor te waarschuwen niet over te gaan tot het gebruik van chemische wapens. “Door massavernietigingswapens in te zetten zou Poetin een shockerende bijkomende lijn overschrijden wanneer het gaat over het schenden van internationale wetgeving en internationale normen”, beklemtoonde hij.