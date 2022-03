President Zelenski bezoekt gewonde Oekraïners in ziekenhuis: “Jongens, beterschap!”

Het was voor het eerst sinds de start van de oorlog dat Zelenski zijn ambtswoning openlijk verliet. Tot nu toe had de Oekraïense president alleen foto’s en video’s gedeeld waarop hij te zien was in zijn kantoor, of voor zijn ambtswoning. Daarom werd door Russische media herhaaldelijk gespeculeerd dat de president niet in Kiev was.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen