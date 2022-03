Minstens 27 doden bij aanval van rebellengroep in Congo

Minstens 27 mensen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gedood in het noordoosten van Congo bij een aanval uitgevoerd door van rebellen van ADF, een rebellengroep die gelieerd zegt te zijn met terreurbeweging IS. Dat melden Congolese media.

De aanval vond plaats in het dorp Mambumembume, in de provincie Noord-Kivu. “Vijf lichamen zijn aangetroffen in de buurt van de rivier Sambokoi in de richting van Kalalangwe en andere in Makakwa”, verklaart Kinos Katuho van de burgervereniging Mamove. De slachtoffers zijn gedood met een machete. “De bevolking probeert te vluchten, want het leger is afwezig in het gebied.” De rebellen hebben een tiental huizen in brand gestoken en verschillende mensen zijn verdwenen, klinkt het nog.

De ADF, oorspronkelijk Oegandese moslimrebellen, hebben in de jaren 90 wortel geschoten in de regio Beni, in het oosten van Congo. Sinds oktober 2014 hebben ze het aantal aanvallen in dit gebied opgevoerd, waarbij meer dan duizend mensen, vooral burgers, omkwamen. De rebellengroep lieerde zich in 2019 aan de jihadistische terreurorganisatie Islamitische Staat.