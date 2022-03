Deinze haalt dubbele achterstand op tegen Waasland-Beveren, maar moet vrede nemen met punt

Deinze heeft zondag op de 24e speeldag in de 1B Pro League veerkracht getoond tegen Waasland-Beveren in een Oost-Vlaams onderonsje. Het boog een vroege 0-2 achterstand nog om in een 3-2 voorsprong, maar moest alsnog een 3-3 gelijkspel toestaan na een spektakelrijke pot voetbal.