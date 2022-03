Sterrebos aan Gentse universiteit wordt niet gekapt, minister Demir weigert vergunning

De universiteit kreeg in de zomer van 2021 een vergunning van de provincie Oost-Vlaanderen voor bouwplannen aan de De Pintelaan: daar moest een nieuw studentenhome verrijzen, dat het tekort aan betaalbare studentenkamers in Gent deels zou moeten oplossen.

Voor die plannen moest een bosje op die site verdwijnen, en dat lokte veel protest uit. Verschillende organisaties – waaronder het Agentschap Natuur en Bos – tekenden beroep aan tegen de vergunning, en een groep jongeren kampeerde twee weken in het bos om de kap tegen te houden.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kreeg vorige week van haar administratie al een negatief advies, en dat volgt ze nu ook. “Dit is een waardevol gebied: het is een bos van meer dan 20 jaar oud, en er zijn alternatieven voor de kap”, zegt ze bij VRT NWS. “Ook kleine bossen zoals het Sterrebos zijn belangrijk voor mens en dier. In een stad helpen ze om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Ze dienen als een soort natuurlijke airconditioning. Dat blijkt ook uit onderzoek. Universiteiten zouden hier mee een voortrekkersrol in moeten spelen.”