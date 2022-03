Aartsvijanden Grieken en Turken gaan banden versterken

Mitsotakis was door Erdogan uitgenodigd om naar Turkije te komen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Erdogan probeert te bemiddelen in het conflict tussen Kiev en Moskou. Turkije deelt een zeegrens met zowel Rusland als Oekraïne in de Zwarte Zee en heeft goede betrekkingen met beide landen.

Griekenland en Turkije spelen een sleutelrol in de veranderende veiligheidssituatie in Europa na de Russische invasie van Oekraïne, aldus Ankara, en hun versterkte samenwerking zou voordelen hebben voor de regio. Bovendien leven in Oekraïne kleine minderheden van etnische Grieken en etnische Turken. De meeste Grieken, naar schatting 75.000 mensen, wonen in het oorlogsgebied van de provincie Donetsk, vooral in de belegerde havenstad Marioepol.