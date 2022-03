Vrouw steekt date tijdens vrijpartij met mes in de nek “uit wraak voor moord op Iraanse generaal”

In de Amerikaanse staat Nevada heeft de politie een vrouw opgepakt die een man tijdens een vrijpartij met een mes in de nek had gestoken. Naar eigen zeggen deed ze dat “uit wraak voor de moord op de Iraanse generaal Suleimani door de Amerikanen”.

De 21-jarige Nika Nikoubin had via een datingwebsite een afspraakje gemaakt met een man, van wie niet duidelijk wat hij te maken heeft met de Amerikaanse droneaanval op de Iraanse generaal Qassem Suleimani in 2020. Tijdens een vrijpartij in een motel zou Nikoubin de man een blinddoek op hebben gezet, en de lichten uitgedaan. Enkele minuten later voelde de man plots “pijn in zijn nek”, aldus het politierapport. Daarop duwde hij Nikoubin weg, liep de kamer uit, en belde de hulpdiensten.

Nikoubin zou de kamer vervolgens ook uitgelopen zijn, en tegen een hotelbediende gezegd hebben dat ze net een man had neergestoken. Toen ze ondervraagd werd door de politie, zei ze dat ze “wraak wilde”. “Ik was aan het luisteren naar het liedje Grave Digger (grafdelver, red.), en dat gaf me de motivatie om wraak te nemen.”

Nikoubin werd gearresteerd voor poging tot moord. Het is niet duidelijk hoe het met de man in kwestie gaat.