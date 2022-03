Sneeuwballengevecht loopt totaal uit de hand in Istanboel: zeven gewonden bij schietpartij

In Turkije is men dezer dagen getuige van vrij uitzonderlijke sneeuwval. Reden genoeg voor ongeveer vijftig inwoners van de Galata- en Karakoy-wijken om elkaar zaterdag in het Tophane-park te bekegelen met sneeuwballen. Sommige deelnemers namen dat leuke onderonsje na verloop van tijd echter iets te serieus: de gemoederen raakten verhit, en er brak in eerste instantie een gevecht in regel uit.

Het kon echter nog erger: één man haalde een vuurwapen boven, en begon om zich heen te schieten. Het Turkse nieuwsagentschap DHA verspreidde beelden van een bewakingscamera, waarop te zien is hoe mensen in paniek proberen weg te vluchten, en hoe één man roerloos op het voetpad ligt. Eindbalans: zeven mensen raakten gewond, drie moesten er met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht worden.

De politie pakte op basis van de bewakingsbeelden vier mannen op, waaronder de schutter.