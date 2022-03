ONZE PUNTEN. Een absolute uitblinker en een buis bij AA Gent, te veel middelmaat bij Beerschot

Davy Roef 7

Redde de meubelen oog in oog met Shankland vlak voor de rust. Toonde zich verder feilloos op corners en een schot van Sanusi.

Andreas Hanche-Olsen 6

Had voor de rust een goeie tussenkomst in huis om erger voor te komen maar speelde verder een onopvallende maar alerte wedstrijd.

Joseph Okumu 6

Centraal de vervanger van Ngadeu. In de eerste helft bijzonder slordig in zijn passing. Door een verkeerde inschatting lag hij ook aan de basis van de beste kans voor Beerschot. Na de rust wél op niveau, met onder meer een heerlijke crosspass.

Jordan Torunarigha 7

Ging Shankland vroeg in de wedstrijd voorbij met een heerlijke beweging en zette zo de toon. Kwam nooit in de problemen.

Matisse Samoise 6

Speelde zijn wedstrijd. Een goeie voorzet voor rust maar vooral veel stevige duels en meters.

Elisha Owusu 6

Solide. Soms nog te lateraal, niet altijd snel genoeg in het vooruit voetballen. Daardoor zal hij nooit in de bovenste schuif van Vanhaezebrouck liggen.

Julien De Sart 6

Pakte al zijn elfde gele kaart van de competitie. Kopte de 0-1 tegen de netten en dat maakte zijn matige wedstrijd toch enigszins goed. Want in zijn opbouw zat te veel afval.

Christopher Opéri 4

Nurio bleef voor hem op bank, maar deze jongen overtuigde wederom niet. Zijn spel loopt niet over van vertrouwen maar of de enige reden is waarom hij aan de bal zo vaak uit de toon viel? Te weinig.

Andrew Hjulsager 7

Lag met een goeie opening op Castro-Montes aan de basis van het eerste doelpunt en leverde met een prima voorzet de assist voor de 0-2. Veel drive, veel goeie wil.

Alessio Castro-Montes 8

Stond weer eens in de pocket, in de steun van Lemajic. Beste man bij AA Gent. Legde de 0-1 op het hoofd bij De Sart. Als er Gentse dreiging was, dan zat hij er wel voor iets tussen.

Darko Lemajic 6

Zonder bal speelt hij niet slecht, met bal ontbeert hij vertrouwen. Wrong twee kopkansen voor de rust de nek om maar vooral zijn misser oog in oog met Biebauw was dramatisch afgewerkt. Maakte dat toch enigszins goed met een prima overhoekse kopbalgoal.

Nurio Fortuna

Verloste Opéri uit zijn lijden, maar te laat in voor een beoordeling.

Sven Kums

Verving De Sart, maar te laat in voor een beoordeling.

Vadis Odjidja

Viel in voor Castro-Montes, maar te laat voor een beoordeling.

Tarik Tissoudali

Vervanger van Hjulsager, maar te laat voor een beoordeling.

Biebauw 6

Zag er niet goed uit bij de eerste tegengoal, maar hield er nog enkele gemaakte doelpunten uit.

Dom 6

Trok regelmatig mee ten aanval en schuwde het defensieve werk niet.

Radic 5

Positioneel niet altijd even secuur, aan de bal wel degelijk.

Lemos 6

De betere centraal achterin, al kon ook hij de meubelen niet redden.

Van den Bergh 5

Af en toe ongelukkig in het uitvoetballen, hinderde De Sart onvoldoende bij de 0-1.

Bourdin 5

Liet zich in de opbouw van de 0-2 in de lucht aftroeven door de kleine Samoise. Tekenend voor zijn matige partij.

Pietermaat 5

Veel inzet en grinta, maar bij momenten toch afgezien. Flirtte even met tweede geel.

Sanusi 5

Zijn balverlies luidde de 0-1 in, al speelde hij verder wel een zeer degelijke partij.

Sebaoui 6

Was voor de pauze bij het meeste doelgevaar van de thuisploeg betrokken, maar werd licht geblesseerd vroegtijdig vervangen.

Shankland 6

Werkte héél hard, maar faalde opnieuw in de zestien. Kreeg op slag van rust de beste kans voor de thuisploeg.

Avenatti 5

Nuttig als aanspeelpunt, ongelukkig in de combinaties.

Invallers

Vaca 5

Onzichtbare invalbeurt tot hij een vrijschop hoog over knalde.

Rigo 5

Kon zich te weinig doorzetten en pakte nog geel.

Suzuki 5

Kreeg nog een gouden kans op de aansluitingstreffer, maar knalde naast.

Coulibaly

Te korte invalbeurt voor een beoordeling.