Voormalig Amerikaans president Obama test positief op coronavirus: “Maar ik voel me kiplekker”

“Ik had al een paar dagen een kriebelige keel, maar voel me voor de rest kiplekker”, aldus Obama. “Michelle (zijn echtgenote, red.) en ik zijn blij dat we gevaccineerd en geboosterd zijn, en zij heeft negatief getest. Laat dit een herinnering zijn dat wie zich nog niet heeft laten vaccineren, om zich te laten prikken, zelfs nu het aantal besmettingen daalt.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen