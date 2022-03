Drie keer zo veel rijexamens met elektrische wagen, maar rijbewijs is maar beperkt geldig

Bij de praktijkexamens in de Vlaamse rijexamencentra koos in 2015 nog maar 2,27 procent voor een automatische versnellingsbak. In de eerste negen maanden van 2021 was dat al opgelopen tot 6,76 procent. Nog altijd een kleine minderheid, maar wel al een verdrievoudiging op enkele jaren tijd.

In dezelfde periode steeg ook het aantal elektrische wagens op onze wegen. En die werken niet met een versnellingsbak – je kan hem alleen in ‘vooruit’ of ‘achteruit’ zetten. Ook in nieuwe wagens op fossiele brandstof raakt de automatische versnellingsbak alsmaar meer ingeburgerd.

Maar er zijn beperkingen aan verbonden. Als je leert rijden met de elektrische wagen van mama of papa en daarmee ook je rijexamen aflegt, heb je niet kunnen bewijzen dat je kan omgaan met een ontkoppelingspedaal. En dat staat nadien ook op je rijbewijs – ‘code 78’, in het jargon. Dat betekent dat je niet mag rijden met een handgeschakelde wagen.

“Op dit moment vinden de meeste kandidaat-bestuurders wel nog een handgeschakelde auto om mee te leren rijden, van de opa bijvoorbeeld”, zegt Jeroen Smeesters van Federdrive, de federatie van autorijscholen. “Maar over enkele jaren wordt dat een probleem. Er komt een generatie jongeren die zal leren rijden met een elektrische wagen, maar daarna wel terechtkomt op een tweedehandsmarkt met vooral handgeschakelde auto’s.”

Eenvoudiger regels

Op termijn zal het probleem zichzelf oplossen, want ook op de tweedehandsmarkt zullen alsmaar vaker elektrische wagens en automatische versnellingsbakken te vinden zijn. Maar in een overgangsfase pleit Federdrive voor eenvoudiger regels rond de rijexamens.

“In Frankrijk en Duitsland volstaat het al om enkele uren les te volgen met een handgeschakelde wagen om de beperking van je rijbewijs te laten halen”, zegt Smeesters. “In ons land is er nog een extra rijexamen nodig, terwijl het maar om een klein onderdeeltje gaat. Je rijgedrag, je parkeervaardigheden: daar moet je niet opnieuw op beoordeeld worden.”

Bijkomende uitdaging: vanaf 2026 zijn alle bedrijfswagens verplicht emissievrij. Voor de rijscholen wordt het dan extra moeilijk om nog handgeschakelde auto’s te gebruiken voor de rijles. “Laat ons er dus over nadenken voor het probleem opduikt.”