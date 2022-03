Felix Magath (68) neemt tot eind dit seizoen over bij Hertha Berlijn van Dedryck Boyata

Felix Magath is de nieuwe coach van Rode Duivel Dedryck Boyata bij de Duitse eersteklasser Hertha. Hij neemt tot eind dit seizoen over van de eerder op zondag ontslagen Tayfun Korkut, zo maakte de club zondag bekend.

De intussen 68-jarige Magath coachte in zijn carrière een resem Duitse eersteklassers, maar begint aan zijn eerste ambtsperiode bij Hertha, dat na 26 speeldagen in de Bundesliga op de zeventiende en voorlaatste plaats staat met 23 punten. Het 2-0 verlies zaterdag op het veld van Mönchengladbach bleek voor het bestuur de spreekwoordelijke druppel. De 47-jarige Korkut, een voormalig Turks international, trainde Hertha nog maar sinds eind november. Hij nam toen over van de Hongaar Pal Dardai.

Magaths grootste successen liggen al wel een tijdje achter hem. Tussen 2004 en 2009 won hij drie landstitels, achtereenvolgens met Bayern (2) en Wolfsburg (1). Tot medio vorig jaar was hij aan de slag als sportdirecteur bij derdeklasser Würzburger kickers.