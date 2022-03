De verkoop van antidepressiva en medicatie tegen angststoornissen is tijdens de pandemie toegenomen. In 2021 groeide de vraag vooral bij jongeren. Het bevestigt dat zij geleden hebben onder het isolement. Volgens professor Lode Godderis (KU Leuven/Idewe) breekt nu een cruciaal moment aan. “De nasleep van crisissen is een kritische periode voor mentale gezondheid, vooral bij jongeren.”