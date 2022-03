Bart De Wever (N-VA): “Zuhal Demir kan volgende minister-president worden”

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft in een interview in De Zondag gereageerd op de stijgende populariteit van zijn Vlaamse minister van Leefmilieu Zuhal Demir.

Op de vraag of zij mogelijk de volgende Vlaamse minister-president wordt, antwoordt Bart De Wever: “Ik heb haar niet toevallig op een moeilijk departement gezet. Ze bewijst dat ze dit kan. Ik ga ook niet ontkennen dat haar profiel helemaal de identiteit van N-VA belichaamt: een dochter van een Turks-Koerdische mijnwerker die perfect geïntegreerd is en de harten van de Vlamingen verovert. Het idee dat zij op het allerhoogste schavot zou komen, is niet vergezocht voor mij. (even stil) Ze zal schrikken als ze dit leest. Het is de eerste keer dat ik dit zeg. Er kan bovendien nog veel gebeuren.”

“De uitspraken van Bart de Wever kunnen alleen door Bart De Wever geduid worden”, zegt Zuhal Demir in een korte reactie. “Er ligt nog heel veel werk op de plank vandaag. Laat me dat eerst voort aanpakken vooraleer we het over de toekomst hebben. Dat is wat de mensen van ons verwachten.”

