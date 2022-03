Een stevige prijsverlaging aan de pomp en andere energieprijzen drukken. Dat is de ambitie van de federale regering, die vanavond bijeenkomt om een nieuwe energiedeal uit te werken. En ondanks de pogingen van de premier om de verwachtingen te temperen, is de druk om veel verder te gaan dan wat in februari is beslist groot. Dit ligt straks op tafel.