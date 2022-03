Vrouwelijke cipier neergestoken door gedetineerde, alle activiteiten in gevangenis Brugge gestaakt

Zondagavond is een vrouwelijke cipier neergestoken door een gedetineerde in de gevangenis van Brugge. Het incident deed zich iets na 17.00 uur voor, bevestigt woordvoerster Kathleen Van De Vijver. Het slachtoffer kon ter plaatse verzorgd worden. “Er is sprake van ernstige agressie”, klinkt het.

De steekpartij in het penitentiair complex van Brugge gebeurde in de vooravond rond 17.00 uur. Toen de cel van een mannelijke gedetineerde werd geopend door een vrouwelijke cipier, sloegen de stoppen door bij de gevangene. Hij haalde een steekwapen boven en haalde uit naar het slachtoffer. De vrouw werd in de hals geraakt. “Er is sprake van ernstige agressie”, vertelt Kathleen Van De Vijver, woordvoerder gevangeniswezen bij FOD Justitie. “Het slachtoffer kon gelukkig ter plaatse verzorgd worden, momenteel worden de andere medewerkers in de gevangenis opgevangen en gedebriefd”, zegt Van De Vijver.

Geneutraliseerd

Het incident zorgde voor de nodige opschudding, en daarom werd zo goed als het hele avondprogramma in het penitentiair complex van Brugge geschrapt. “Alle activiteiten liggen stil”, zegt Van De Vijver. “Een onderzoek moet uitwijzen hoe het steekwapen in de cel van de gedetineerde is geraakt.” Na het incident werd de dader geneutraliseerd en in afzondering gezet.