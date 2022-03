Joshua Zirkzee speelt Gert Verheyen door de benen: Anderlecht-spits countert onze analist met knappe goal in een topper

Aannemen, even meeslepen en knap stiften: de goal van Zirkzee was er een voor in de eindejaarslijstjes. — © BELGA

Anderlecht deed een gouden zaak door Antwerp te kloppen. Paars-wit springt zo naar de derde plaats, ruikt de Champions’ play-offs en is klaar voor de clash met AA Gent van zondag. Joshua Zirkzee (20) leidde de zege in met een knappe goal. Dat was zijn antwoord op analist Gert Verheyen, die in deze krant zei dat de Nederlandse spits niet scoorde in toppers: “Het was één van mijn mooiste goals dit seizoen.”