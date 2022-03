Missing link gevonden? Anderlecht telt 16 op 18 sinds Majeed Ashimeru speelt

Als er één man-in-vorm is bij Anderlecht, dan wel Majeed Ashimeru. Sinds de Ghanese middenvelder in de basis is gekomen, loopt het op wieltjes bij paars-wit met een zestien op achttien in de competitie en kwalificatie voor de bekerfinale. Gisteren tegen Antwerp was Magic Majeed – een bijnaam die na een mindere periode weer van toepassing is – opnieuw beslissend.

Zijn splijtende assist op Joshua Zirkzee blijft het meeste bij, maar dat is niet het enige wat Majeed Ashimeru goed deed tegen Antwerp. Zijn balverovering op Nainggolan leidde ook de 2-1 in en tussendoor gaf hij nog verschillende uitstekende passes tussen de lijnen. “Ik voelde hem lopen. Mijn connectie met Zirk is heel goed”, zei Ashimeru na afloop over zijn assist. En dan over zijn belangrijke interceptie bij de 2-1: “Nainggolan is een goeie speler, maar ik kon hem lezen. Ik wist welke bal hij zou geven en kon hem onderscheppen.”

Als je ziet hoeveel punten Anderlecht raapt sinds Ashimeru begin februari in de ploeg is gekomen, kan je hem gerust de missing link noemen. Zelf is de Ghanees extreem bescheiden en zal je hem zoiets niet gauw horen zeggen. “Als mensen dat denken, hebben ze dat recht, maar ik vind elke schakel in de ploeg even belangrijk”, klinkt het. Of het gisteren zijn beste wedstrijd in het paars-witte shirt was? “Misschien wel, maar je moet altijd op progressie blijven mikken. Ik kan nog beter.”

Ashimeru voetbalt veel verticaler dan Kristoffer Olsson, zijn doublure, en is ook gewoon veel beslissender. Waar de Zweed dit seizoen voor een doelpunt of assist zorgt per 600 speelminuten, is dat bij de Ghanees één beslissende actie per 200 speelminuten. “Majeed is een goeie speler met Champions-League ervaring”, weet ook Vincent Kompany. “Hij kan zelfs met een loopactie het verschil maken.”