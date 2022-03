Hij is gepokt en gemazeld op N-VA-kabinetten, geniet het vertrouwen van zijn Open VLD-voogdijminister en ligt ook goed bij de burgemeesters die al eens tegengas durven te geven. Topambtenaar Jeroen Windey (41) is de man die voor de Vlaamse regering de opvang van Oekraïense vluchtelingen in goede banen moet leiden. “Er is niemand anders zo geknipt voor deze opdracht.”