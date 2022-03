Lior Refaelov bezig aan productiefste seizoen ooit bij Anderlecht: “Mijn zoon is extreem gelukkig”

Lior Refaelov (35) is vaak beslissend, ook als hij niet in de match zit. Ook tegen zijn ex-club Antwerp trapte de Israëli de winning goal staalhard binnen vanop de penaltystip.

Het was al zijn 19de goal van het seizoen, in alle competities samen. Opvallend, want daarmee evenaart Rafa zijn productiefste seizoen ooit in België. Alleen in de voetbaljaargang 2014-2015 bij Club Brugge onder Michel Preud’homme deed hij de netten even vaak trillen. “Wij waren de betere ploeg”, aldus Refaelov. “Laat Gent en Antwerp maar uitvechten wie de vierde plaats pakt. Bij mijn penalty wist ik al op voorhand in welke hoek ik zou trappen.”

Na de wedstrijd vierde Refaelov de zege zoals gewoonlijk met zijn drie kinderen - Adrian, Mia en Alessandra. op het veld. Zijn zoontje speelt wel voor de U9 van Antwerp, maar droeg zijn Anderlecht-shirt. Hij kreeg een knuffel van Kompany en ging mee de fans groeten. “Mijn zoon is extreem gelukkig”, besloot Refaelov. “Hij volgt zijn pa waar ik ook ga.” (jug)