Acteur Benedict Cumberbatch wil Oekraïense vluchtelingen in huis nemen

“We hebben broers en zussen in onze sector die het zwaar hebben”, zei Cumberbatch op de rode loper van de BAFTA’s, de belangrijkste Britse filmprijzen. “We hebben broers en zusters die in Oekraïne zijn of gevlucht zijn, maar wel nog families daar hebben die gevaar lopen. Mensen raken dakloos of worden zelfs gedood. Het is in deze tijd schokkend een Europeaan te zijn op 2,5 uur vliegen van Oekraïne.”

Cumberbatch, die genomineerd was in de categorie ‘Beste Acteur’ voor zijn rol in ‘The power of the dog’, zegt dat het conflict over hem heen hangt en dat hij wil laten zien dat hij “zij aan zij staat met zijn broers en zussen die hier doorheen gaan.”

Er moet meer gebeuren dan alleen een speld dragen, vindt de acteur, zoals doneren, maar ook politici ertoe bewegen om een “veilige haven te creëren voor vluchtelingen uit het land”. Zelf droeg de acteur ook een speld in de kleuren van de Oekraïense vlag.